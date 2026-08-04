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Погребняк о Батракове: «Надо уходить из «Локомотива», он бы усилил «Зенит». Если предложения от «Аль-Насра» или «Аль-Ахли» с великими звездами – нужно рассматривать»

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову следует перейти в другой клуб.

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