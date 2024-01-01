Следственный комитет возбудил дело после крушения катера с российскими туристами в Тайланде

31 декабря 2023 года в результате столкновения туристического катера, на борту которого находились пассажиры из России, со скалами в районе острова Майтон Королевства Таиланд граждане получили различные травмы, один ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает ТАСС.