Бывший игрок «Филадельфии» Бен Симмонс намекнул, что его демарш и последующий уход из команды в сезоне-2021/22 были вызваны тем, что тогдашний президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрил Мори пытался от него избавиться.