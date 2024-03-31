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Объезд ямы и пересечение сплошной — что говорить инспектору ГИБДД?

Как поступить, если яму на дороге можно объехать только через сплошную разметку? Какое наказание предусмотрено за пересечение непрерывной линии и есть ли способ его избежать? Требования закона В Правилах дорожного движения четко говорится о том, что разметку 1.

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