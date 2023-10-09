Наш народ любит совершать невозможное. СССР был настолько спаян железом и кровью Гражданской и Отечественной войн, что даже ЦРУ отчаялось разрушить его.
Нежный оскал дружбы народов. Право и справедливость
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alexandr
помню левисы были в любом деревенском магазине.(конец 80х)
Ответить
18 час.
Марина Трянина
в отношении того, что мы среднюю азию из первобытно-феодального состояния пытались поднять до уровня индустриально-аграрного, автор прав... А вот в отношении того, что мы не обеспечили каждого жителя автомобилем и пр. , он не совсем прав...Страна пережила 2 разрушительных этапа - гражданскую войну и отечественную, были расставлены приоритеты - страна восстанавливала промышленность, науку, образование, медицину, которые нужны были для развития и укрепления страны.. И большая часть населения это понимала и принимала участие в этом процессе. Всякие джинсы, миксеры и пр. бытовая техника не являлись приоритетными для развития и укрепления страны, поэтому на них и не обращали внимания. Кроме того, например, джинсы всегда были рабочей одеждой, традиционной для американкой публики...У нас мужчинам предлагали носить костюмы - это аккуратней и элегантнее - это другая культура, у нас женщины одевались так разнообразно и элегантно, что западные тетки удивлялись, что мы каждый день одеты как на праздник...А для нас это было нормой...А сейчас одежда тоску нагоняет - все, как на пастбище собрались... А еще нужно учесть, что развитием страны занимались люди, которые, порой, имели несколько классов образования - они не в состоянии объять все направления развития страны - удивительное поколение, кстати, более прозорливое, чем нынешнее ...Это сейчас с высоты своих высших образований и знаний мы можем видеть прежние ошибки и недостатки и упрекать наших родителей, что они что то сделали не так...
Ответить
16 час.
Cергей Шапорев
Вообще-то, народ вспоминает не руководство страны, а как побеждал, строил страну, дружил, общался, планировал и чего-то достигал! То есть, как жил! И именно качество жизни, а не количество колбасы, определяет отношение нормальных людей к своей бывшей Родине! Но тебе этого не понять!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии