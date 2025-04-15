Удар по символу русского флота

Три года подвигу русских моряков крейсера «Москва» Ровно три года назад, в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года, пришла трагическая весть о взрыве и затоплении в Чёрном море флагмана Черноморского флота России ракетного крейсера «Москва».