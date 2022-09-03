В рамках акции «У террора нет будущего» полицейские Сыктывкара приняли участие в мероприятиях с детьми и молодежью

Главной целью мероприятия, организованного в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, стала профилактика терроризма и экстремизма, предупреждение несчастных случаев с детьми, популяризация здорового образа жизни и борьба с аварийностью на дорогах.
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