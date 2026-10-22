25 октября в 13:00 в зале нотно‑музыкальной литературы Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького в рамках фестиваля «Тверской переплёт» состоится встреча с Сергеем Олешко — автором книги «Записки тверского дворника».
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