Жители нескольких сотен домов в Новосибирске остались без холодной воды

В аномально жаркую погоду в домах жителей почти 500 домов отключили холодную воду. Произошла авария.В Новосибирске из-за повреждения кабеля, который питает водонасосную станцию на улице Героев Труда, отключили подачу воды почти не менее 400 домов в Советском районе.
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