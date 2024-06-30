Жители нескольких сотен домов в Новосибирске остались без холодной воды

В аномально жаркую погоду в домах жителей почти 500 домов отключили холодную воду. Произошла авария.В Новосибирске из-за повреждения кабеля, который питает водонасосную станцию на улице Героев Труда, отключили подачу воды почти не менее 400 домов в Советском районе.