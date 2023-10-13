Падение доллара до 80 рублей предсказал экономист

Москва. Курс доллара может снизиться до 80-85 рублей в течение ближайших 6 месяцев. Такой прогноз дал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, пишет Газета.
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