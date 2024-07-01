Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вдруг снова увидели вместе после слухов о расставании

По данным из US Magazine, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе были видны в Лос-Анджелесе вместе и это было первое появление странной пары за последние месяцы после появившихся слухов о их окончательном разрыве.
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