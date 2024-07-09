Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины

АндрейБорков

Да в бывшем ЧВВМУ им. Нахимова, в Севастополе, которое было при хохлах (с 1992 по 2014) "кузницей кадров" ВМС УкРуины, и которое этот Неижпапа заканчивал, учили не очень хорошо, вернее даже совсем не хорошо. Преподавательский состав этой "кузницы" был, как я понимаю, из туповатых отставников и тех, кто присягнул УкРуине в 1992 году, то есть из уродов и "костей лобковых"("72 метра", сцена с присягой УкРуине). Вот вам и результат - БОЛВАН, а может и того хуже этот Неижпапа. Ты, дебил чего просишь? Подводные лодки ты просишь. А у тебя кто ими управлять будет? Экипажи кто и где готовить будет? А базироваться они где будут? Где их будут обслуживать? Военно-морских училищ на УкРуины с 2014 года просто нет, учебных отрядов ВМС, нормальных, тоже нет. А в Кыеве остались "развалины" Высшего Военно-Морского политического училища и Школы Техников ВМФ, которые там были при СССР. Но в бывшем политическом училище офицеров-подводников хрен выучишь, если только замполитов! Да и мичманов-техников готовить надо по серьезному, а кто их готовит или будет готовить? Инструкторы англосаксы, америкомсы, да гансы с лягушатниками, ну-ну, эти наготовят. А еще подводная лодка в надводном положении весьма уязвимый объект, да и обнаруживается неплохо. А если НАТО все же даст УкРуине ПЛ со своими экипажами, то это будет ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ России, то есть та страна, которая предоставит ПЛ и экипаж ПЛ УкРуине будет подлежать УНИЧТОЖЕНИЮ всеми имеемыми у России средствами, включая ЯО. Так, что хотелки этого Неижпапы говорят о "незаурядном" интеллекте этого персонажа.