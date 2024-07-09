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  • Андрей Комарчев
    Поляки! Вы совсем охренели? Вас украинцы резали и сжигали!!!Поляки просчитали...
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    а уж как укро  нацики радовались этими Байрактарами!кастрюлеголовые  аж новорождённых  детей так называли!?Поляки просчитали...
  • Antanas
    Всё кака раз не оборот.Бомбили Югославию Ирак Ливию.👍👍👍👍👍."Не сомневайтесь"...

Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины

Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины

Непрекращающимся военным требованиям киевского режима воистину нет предела. Теперь Украина просит Запад поставить подводные лодки для эскалации военных действий в Черном море.

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Комментарии
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АндрейБорков
Да в бывшем ЧВВМУ им. Нахимова, в Севастополе, которое было при хохлах (с 1992 по 2014) &quot;кузницей кадров&quot; ВМС УкРуины, и которое этот Неижпапа заканчивал, учили не очень хорошо, вернее даже совсем не хорошо. Преподавательский состав этой &quot;кузницы&quot; был, как я понимаю, из туповатых отставников и тех, кто присягнул УкРуине в 1992 году, то есть из уродов и &quot;костей лобковых&quot;(&quot;72 метра&quot;, сцена с присягой УкРуине). Вот вам и результат - БОЛВАН, а может и того хуже этот Неижпапа. Ты, дебил чего просишь? Подводные лодки ты просишь. А у тебя кто ими управлять будет? Экипажи кто и где готовить будет? А базироваться они где будут? Где их будут обслуживать? Военно-морских училищ на УкРуины с 2014 года просто нет, учебных отрядов ВМС, нормальных, тоже нет. А в Кыеве остались &quot;развалины&quot; Высшего Военно-Морского политического училища и Школы Техников ВМФ, которые там были при СССР. Но в бывшем политическом училище офицеров-подводников хрен выучишь, если только замполитов! Да и мичманов-техников готовить надо по серьезному, а кто их готовит или будет готовить? Инструкторы англосаксы, америкомсы, да гансы с лягушатниками, ну-ну, эти наготовят. А еще подводная лодка в надводном положении весьма уязвимый объект, да и обнаруживается неплохо. А если НАТО все же даст УкРуине ПЛ со своими экипажами, то это будет ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ России, то есть та страна, которая предоставит ПЛ и экипаж ПЛ УкРуине будет подлежать УНИЧТОЖЕНИЮ всеми имеемыми у России средствами, включая ЯО. Так, что хотелки этого Неижпапы говорят о &quot;незаурядном&quot; интеллекте этого персонажа.
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