Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Титова
    Такой забор первокласная защита от ядерной бомбы, как считают горячие финские парниMTV: финны назвал...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, криминальные разборки.«МК»: перед покуш...
  • Юрий анин
    Засланец - специалист по лифчикам и рейтузам...гнать его в шею...Историк моды Васи...

Экономист Надоршин объяснил падение доллара эффектом от указа Путина

Экономист Надоршин объяснил падение доллара эффектом от указа Путина

Курс доллара опустился ниже уровня 94 рубля, обновив минимумы за полтора месяца. Переломил тренд на ослабление рубля указ президента Владимира Путина для 43 групп компаний об обязательной продаже не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения, заявил aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх