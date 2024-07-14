Куда поехать с ребенком в 2024 году: 6 бюджетных идей для незабываемых каникул в России

Планируете семейный отдых и ищете бюджетные варианты, чтобы провести незабываемый отпуск с детьми в 2024 году? В России много замечательных мест, где можно весело и познавательно провести время, не нарушая при этом семейный бюджет.
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