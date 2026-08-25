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Вайсфельд о расставании «Динамо» с Хенкелем: «Удивляет, когда расторгают игроков, которых только что пригласили. Это не очень хорошо, но все по регламенту»

Бывший генеральный менеджер клубов Fonbet КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о том, что « Динамо » расторгло контракт с защитником Кристианом Хенкелем .

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