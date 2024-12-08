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Сирия, итоги. Во что обойдется России крах режима президента Асада

Сирия, итоги. Во что обойдется России крах режима президента Асада

Итак, Сирия все-таки пала, окончательно и бесповоротно. Отложенное военным вмешательством со стороны Ирана и России крушение режима президента Башара Асада произошло, поскольку самостоятельно официальный Дамаск не смог продержаться и двух недель.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
конкретный пример, как природа отдохнула на потомстве. Хафез Асад создал крепкую и стабильную страну, сынок её прокакал.
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11 час.
Александр
Что то с нашей разведкой не в порядке. В свое время прозевали нападение на Южную Осетию, прозевали Курскую область, теперь Сирия, что еще проспим?
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11 час.
И
ИгорьОвчаренко
Это и есть итог вождения МУ-МУ.Так и с Украиной не воюем а  мечтаем о братьях. Давно надо было  закончить эту войну уничтожая всю ВВП врага.
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9 час.

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