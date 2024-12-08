Сирия, итоги. Во что обойдется России крах режима президента Асада

ВУ Варлам Устрялов конкретный пример, как природа отдохнула на потомстве. Хафез Асад создал крепкую и стабильную страну, сынок её прокакал.

Александр Что то с нашей разведкой не в порядке. В свое время прозевали нападение на Южную Осетию, прозевали Курскую область, теперь Сирия, что еще проспим?