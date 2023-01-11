12 января «Водник» проведёт матч с «Родиной» на стадионе «Труд» в Архангельске

Игру можно будет увидеть в прямом эфире.Трансляция матча с кировской «Родиной» в рамках чемпионата страны начнётся 12 января в 18:50 на телеканале «Регион 29».
Популярные статьи
- Водитель пожарного автомобиля из Котласского района, спасший жизни пятерых человек, удостоен медали «За отвагу на пожаре»
- В конце года в Архангельске планируют завершить капремонт здания для Детской музыкальной школы № 1
- В Архангельске задержали бывших сотрудников трудовой инспекции, похитивших бюджетные деньги
Свежие комментарии