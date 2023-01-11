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12 января «Водник» проведёт матч с «Родиной» на стадионе «Труд» в Архангельске

12 января «Водник» проведёт матч с «Родиной» на стадионе «Труд» в Архангельске

Игру можно будет увидеть в прямом эфире.Трансляция матча с кировской «Родиной» в рамках чемпионата страны начнётся 12 января в 18:50 на телеканале «Регион 29».

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