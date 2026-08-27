📷⚡️На профильной выставке в Тюмени «Уралдронзавод» представил новейшую разработку в сегменте беспилотных авиационных систем — БПЛА самолетного типа «Упырь-К».
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📷⚡️На профильной выставке в Тюмени «Уралдронзавод» представил новейшую разработку в сегменте беспилотных авиационных систем — БПЛА самолетного типа «Упырь-К».