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Передоз

Передоз

В Израиле встретились Варламов и Галкин. Галкин рассказывает новости: —После введения 10 пакетов антироссийских санкций Рост промышленного производства: минус 16%; Рост реальной заработной платы: минус 11,2%; Рост ВВП на человека: минус 5%; Рост абсолютной бедности: плюс 234% Рост незащищенной занятости: 81% Рост иммиграции: плюс 142%; Рост сбережений: минус 82,5%.

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