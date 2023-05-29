В Израиле встретились Варламов и Галкин. Галкин рассказывает новости: —После введения 10 пакетов антироссийских санкций Рост промышленного производства: минус 16%; Рост реальной заработной платы: минус 11,2%; Рост ВВП на человека: минус 5%; Рост абсолютной бедности: плюс 234% Рост незащищенной занятости: 81% Рост иммиграции: плюс 142%; Рост сбережений: минус 82,5%.
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