Когда придумали первый будильник и почему человек не может впасть в спячку: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Почему лососи идут на нерест все сразу, становясь очень уязвимыми для хищников? На самом деле при такой стратегии размножения для каждой отдельной особи вероятность быть съеденной минимальна.
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