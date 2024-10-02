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🇺🇦Отлов собак ухилянтов на Украине продолжается❗️ Геноцидники из киевского ТЦК выловили очередного "добровольца"☠️ #Украина #Киев #ТЦК #Мобилизация #Могилизация #Ухилянты.

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