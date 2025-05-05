Пламя мести накрыло Одессу и Киев, Зеленский разжёг то, что не смог потушить Юлия СоколоваРоссия ответила на угрозы Киева с хирургической точностью: ночь на 4 мая обернулась для Украины серией мощных ударов по ключевым военным объектам.