Пламя мести накрыло Одессу и Киев, Зеленский разжёг то, что не смог потушить Юлия СоколоваРоссия ответила на угрозы Киева с хирургической точностью: ночь на 4 мая обернулась для Украины серией мощных ударов по ключевым военным объектам.
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