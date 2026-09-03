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Новак назвал ситуацию на рынке топлива на этой неделе более стабильной

Новак назвал ситуацию на рынке топлива на этой неделе более стабильной

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на рынке топлива стала стабильнее благодаря дополнительным поставкам с нефтеперерабатывающих заводов.

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