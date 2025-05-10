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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Лукашенко оценил готовность России к заключению мира на Украине

Лукашенко оценил готовность России к заключению мира на Украине

По мнению президента Белоруссию, сейчас "вопрос не в России" Россия давно готова к заключению не просто перемирия, а мира на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью NBC, пишет ТАСС.

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