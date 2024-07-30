МИД Украины удалил призывы не пускать Хаматову на Венецианский кинофестиваль

Как сообщает украинское агентство Страна, из официального микроблога Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Х исчез пост с призывом к организаторам Венецианского кинофестиваля отказать в участии российской актрисе Чулпан Хаматовой .
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