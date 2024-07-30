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МИД Украины удалил призывы не пускать Хаматову на Венецианский кинофестиваль

МИД Украины удалил призывы не пускать Хаматову на Венецианский кинофестиваль

Как сообщает украинское агентство Страна, из официального микроблога Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Х исчез пост с призывом к организаторам Венецианского кинофестиваля отказать в участии российской актрисе Чулпан Хаматовой .

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