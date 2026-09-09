ВС РФ сбили 8 управляемых авиабомб и 1185 БПЛА самолетного типа

Российские войска противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 8 управляемых авиабомб, крылатую ракету «Нептун», 3 реактивных снаряда HIMARS и 1 185 украинских БПЛА самолетного типа.
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