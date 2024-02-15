Благодаря нацпроекту почти 1700 придомовых территорий и общественных пространств благоустроено в Новосибирской области

Кроме того, за шесть лет 10 проектов в 7 малых городах нашего региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта.
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