Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Впервые Россией были применены изделия - "Кассетные Термические Боеприпасы"

Впервые Россией были применены изделия - "Кассетные Термические Боеприпасы"

Кассетная авиационная бомба РБК-500 Доброе утро. В связи с тем, что последнее время с противоположной нам стороны ведут себя не "по-правилам", в ответ на это наша страна стала использовать новый вид боеприпасов.

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Комментарии
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Юрий анин
95-й выходи ты  следующий...
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2 час.
лидия кошель
Пора применить эти бомбы по наемникам и нацистам.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Давно пора.
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47 мин.

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