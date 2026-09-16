«Не хотите в Москве – будем в Киеве»: РФ на любых переговорах будет хозяином – Кедми

Россия, заявляя о том, что Зеленский может приехать на переговоры по урегулированию конфликта в Москву, ставит главу киевского режима перед крайне сложным выбором.
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