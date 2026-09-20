В Новосибирске 21 сентября пройдут дожди при +14 градусах

В Новосибирске 21 сентября, в понедельник, синоптики прогнозируют дождливую погоду. Небо над городом затянут облака, а в течение дня пройдут небольшие осадки, сообщает «Яндекс Погода».
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