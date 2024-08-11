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Вратарь Канады Иванкович одержал 4 победы в 4 матчах на Кубке Глинки/Гретцки при 96,7% сэйвов. Он выйдет на драфт НХЛ-2025

17-летний голкипер стал победителем турнира вместе со сборной Канады U18.  В 4 играх на турнире он пропустил всего 3 шайбы (0,75 в среднем за игру), отразив 89 из 92 бросков по своим воротам (96,7%).

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