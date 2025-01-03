Кубок Испании. 1/16 финала. «Барбастро» примет «Барселону» в субботу, «Марбелья» сыграет с «Атлетико», «Депортива Минера» и «Реал» встретятся в понедельник

«Атлетико» сыграет в гостях против «Марбельи», «Депортива Минера» встретится с «Реалом». Кубок Испании 1/16 финала Понтеведра – Мальорка Дата проведения 3 января, 21:00, «Estadio Municipal de Pasarón» превью матча онлайн статистика коэффициенты Расинг Ферроль – Райо Вальекано Дата проведения 3 января, 21:00, «Estadio Municipal de A Malata» превью матча онлайн статистика коэффициенты Гранада – Хетафе Дата проведения 3 января, 21:00, «Нуэво Лос Карменес» превью матча онлайн статистика коэффициенты Уэска – Бетис Дата проведения 4 января, 17:30, «Эль Алькорас» превью матча онлайн статистика коэффициенты Тенерифе – Осасуна Дата проведения 4 января, 18:30, «Элиодоро Родригес Лопес» превью матча онлайн статистика коэффициенты Альмерия – Севилья Дата проведения 4 января, 19:30, «Медитерранео» превью матча онлайн статистика коэффициенты Барбастро – Барселона Дата проведения 4 января, 21:00, «Estadio Municipal de Deportes» превью матча онлайн статистика коэффициенты УД Логроньес – Атлетик Дата проведения 4 января, 23:30, «Нуэво Лас Гаунас» превью матча онлайн статистика коэффициенты Марбелья – Атлетико Дата проведения 4 января, 23:30, «Ла Росаледа» превью матча онлайн статистика коэффициенты Эльче – Лас-Пальмас Дата проведения 5 января, 14:00, «Мартинес Валеро» превью матча онлайн статистика коэффициенты Ourense CF – Вальядолид Дата проведения 5 января, 14:00, «Estadio O Couto» превью матча онлайн статистика коэффициенты Понферрадина – Реал Сосьедад Дата проведения 5 января, 17:30, «Эль Торалин» превью матча онлайн статистика коэффициенты Картахена – Леганес Дата проведения 5 января, 17:30, «Картагонова» превью матча онлайн статистика коэффициенты Расинг – Сельта Дата проведения 5 января, 17:30, «Эль Сардинеро» превью матча онлайн статистика коэффициенты Депортива Минера – Реал Мадрид Дата проведения 6 января, 21:00, «Картагонова» превью матча онлайн статистика коэффициенты Эльденсе – Валенсия Дата проведения 7 января, 23:00, «Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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