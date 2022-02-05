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В подмосковных Химках ребенок получил травму из-за падения на него наледи с крыши жилого дома

В подмосковных Химках ребенок получил травму из-за падения на него наледи с крыши жилого дома

В подмосковных Химках годовалый ребенок получил травму головы из-за падения на него наледи с крыши 25-этажного жилого дома.

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