Госдума рассмотрит сохранения НДФЛ для большинства граждан

Комитет Госдумы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний утвердил рекомендации по совершенствования налогового законодательства, включив в список инициативы о сохранении НДФЛ для большинства граждан.
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