Острый нюх и любовь к лососю: как выдра помогает искать преступников

Когда речь заходит о поисковых операциях, большинство сразу представляет служебных собак. Но как быть, если улики скрыты под толщей воды? В США для таких задач привлекли необычного сотрудника — обаятельную и невероятно умную выдру по кличке Сплэш.
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