Синоптики зафиксировали в трех районах Якутии мороз ниже 50 градусов

На территории трех районов Якутии были зафиксированы морозы ниже 50 градусов. Соответствующей информацией поделились представители Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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