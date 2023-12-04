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Синоптики зафиксировали в трех районах Якутии мороз ниже 50 градусов

Синоптики зафиксировали в трех районах Якутии мороз ниже 50 градусов

На территории трех районов Якутии были зафиксированы морозы ниже 50 градусов. Соответствующей информацией поделились представители Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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