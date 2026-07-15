Недавно появившиеся кадры, на которых, как сообщается, как минимум 4 иранские баллистические ракеты, поразившие авиабазу имени короля Фейсала в Иордании.
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Недавно появившиеся кадры, на которых, как сообщается, как минимум 4 иранские баллистические ракеты, поразившие авиабазу имени короля Фейсала в Иордании.
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