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Bloomberg: на фоне «российской угрозы» в правительстве Германии назревает раскол

Bloomberg: на фоне «российской угрозы» в правительстве Германии назревает раскол

В Германии назревает раскол между канцлером Олафом Шольцем и министром обороны Борисом Писториусом, взгляды которых на возможность конфликта с Россией и необходимость подготовки к нему расходятся, сообщает Bloomberg.

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