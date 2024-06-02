Bloomberg: на фоне «российской угрозы» в правительстве Германии назревает раскол

В Германии назревает раскол между канцлером Олафом Шольцем и министром обороны Борисом Писториусом, взгляды которых на возможность конфликта с Россией и необходимость подготовки к нему расходятся, сообщает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии