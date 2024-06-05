Прокуратура начнет проверку по факту возгорания отходов на свалке в Чистополе

Прокуратура Татарстана начнет проверку деятельности организации, ответственной за эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Чистополе, после сообщений СМИ о возгорании отходов на этом объекте.
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