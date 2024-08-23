Смирнов: в Глушковском районе Курской области мародеров нет

Случаев мародерства в Глушковском районе Курской области, где принудительно эвакуированы местные жители, не зафиксировано, 23 августа заявил врио региона Алексей Смирнов в эксклюзивном интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии