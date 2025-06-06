БлокнотРУ Об инциденте сообщил военкор Юрий Котенок. Несоблюдение техники безопасности при попытке сексуального контакта с ослом стало причиной гибели судьи Геранбойского районного суда Азербайджана Ширзада Гусейнова.
Азербайджанский судья погиб при попытке изнасиловать осла
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Ненашева
Возможно, что он бросился на осла без штанов, чтобы тот заплатил ему за несоблюдение техники безопасности, а у осла денег не оказалось!
Ответить
1 час.
Георгий Корнев
Ну не сказал бы, что он совсем придурок. "Культура" у них такая. Женщин дефицит. Это вы можете иметь мужа и пару любовников (не утверждаю, но такая возможность есть). В европе есть "улицы красных фонарей" Так что у молодого мужчины, или пожилого вдовца всегда есть возможность удовлетворить свои потребности. На среднем и ближнем востоке, если притронешься к чужой женщине, родственники прибьют. А если женщина сама заведёт любовника, муж её прибьёт и все скажут правильно сделал. (а у нас развод возьмёт). У них не отымел кого нибудь в 16 лет, значит не стал мужчиной. Вот он и бросаются на ишаков. Я не поддерживаю их менталитет, я рассказа, как вижу их "культуру". Это не вчера возникла. Даже песня есть. Ярко светит луна, из армянских небес. Выходил на балкон молодой Иванес. Выходил на балкон, на конюшню глядел. А в конюшне ишак жирной ж@пой вертел. Иванес не стерпел, развязал свой кушак. И как горный орёл налетел на ишак ... и далее по тексту. Мне их "культура" здесь не нужна от слова совсем. Для нас шок-контент, для них нома. Вот они там и обсуждают Т.Б., а не судью.
Ответить
1 час.
Георгий Корнев
Для нас шок контент, для них обыденность. Ты наверное не раз встречала в сети, что их называют осло(ишако)@бами. А по-другому решить проблему возникшего сексуального желания там проблематично. Ты при желании, можешь иметь мужа и 3-х 4-х любовников. максимум, что тебе грозит в этом случае развод, а на востоке шайтана камнями побьют.
Ответить
54 мин.
Свежие комментарии