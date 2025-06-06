Азербайджанский судья погиб при попытке изнасиловать осла

Георгий Корнев

Ну не сказал бы, что он совсем придурок. "Культура" у них такая. Женщин дефицит. Это вы можете иметь мужа и пару любовников (не утверждаю, но такая возможность есть). В европе есть "улицы красных фонарей" Так что у молодого мужчины, или пожилого вдовца всегда есть возможность удовлетворить свои потребности. На среднем и ближнем востоке, если притронешься к чужой женщине, родственники прибьют. А если женщина сама заведёт любовника, муж её прибьёт и все скажут правильно сделал. (а у нас развод возьмёт). У них не отымел кого нибудь в 16 лет, значит не стал мужчиной. Вот он и бросаются на ишаков. Я не поддерживаю их менталитет, я рассказа, как вижу их "культуру". Это не вчера возникла. Даже песня есть. Ярко светит луна, из армянских небес. Выходил на балкон молодой Иванес. Выходил на балкон, на конюшню глядел. А в конюшне ишак жирной ж@пой вертел. Иванес не стерпел, развязал свой кушак. И как горный орёл налетел на ишак ... и далее по тексту. Мне их "культура" здесь не нужна от слова совсем. Для нас шок-контент, для них нома. Вот они там и обсуждают Т.Б., а не судью.