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Москвичей предупредили о дожде

Москвичей предупредили о дожде

В понедельник, 27 июля, в Москве и Московской области будет облачно и дождливо. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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