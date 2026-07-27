Москвичей предупредили о дожде

В понедельник, 27 июля, в Москве и Московской области будет облачно и дождливо. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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