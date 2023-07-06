Врач назвал основные причины внезапной потери волос у женщин

Внезапная потеря волос может быть связана с рядом состояний, рассказал терапевт Нил Патель. По словам врача, очаговая алопеция может быть вызвана аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система начинает атаковать волосяные фолликулы.
Внезапная потеря волос может быть связана с рядом состояний, рассказал терапевт Нил Патель. По словам врача, очаговая алопеция может быть вызвана аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система начинает атаковать волосяные фолликулы.
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