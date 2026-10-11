10 Best Netflix Shows With Fewer Than 20 Episodes, Ranked

Not everyone has time to commit to a series that goes on for a million years. Fortunately, these Netflix shows are conveniently efficient.
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