США список целей в РФ, переданный Умеровым, которые Киев хочет атаковать ATACMS

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что во время встречи с высокопоставленными чиновниками США говорил с американскими чиновниками в Вашингтоне о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России и передал список целей, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.