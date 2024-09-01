США список целей в РФ, переданный Умеровым, которые Киев хочет атаковать ATACMS

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что во время встречи с высокопоставленными чиновниками США говорил с американскими чиновниками в Вашингтоне о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России и передал список целей, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
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