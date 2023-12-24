Сербы штурмуют здание горсобрания в Белграде: подробности

БЕЛГРАД, 24 декабря, ФедералПресс. Несколько тысяч человек собрались перед зданием горсовета в Белграде, требуя аннулировать результаты прошедших выборов, на которых победила коалиция действующего президента Сербии Александра Вучича, передает Politika.
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