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Царьград

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Жительница Челябинской области отдала мошенникам 9,9 млн рублей

Жительница Челябинской области отдала мошенникам 9,9 млн рублей

В отделе МВД России по Еткульскому району возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как 54-летняя местная жительница передала злоумышленникам 9,9 млн рублей, сняв деньги в банках Коркино и Челябинска.

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