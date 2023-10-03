В России оценили затраты на внедрение исследований и разработок на предъприятиях

Институт экономических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провел анализ данных Росстата и пришел к выводу, что трансформация экономики и санкции не привели к снижению затрат предприятий на инновации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии