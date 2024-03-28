ИИ предсказывает вкус пива. Это поможет пивоварам с новыми сортами

Модель искусственного интеллекта, обученная на 250 сортах бельгийского пива, может предсказать профиль вкуса напиткаКоманда учёных из Лёвенского католического университета в Бельгии, под руководством Кевина Верстрепена совершила прорыв в области пивоварения, используя искусственный интеллект (ИИ) для предсказания вкуса пива на основе его химического состава.