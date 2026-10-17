Строительство небоскреба Riviera Tower / © Lamda Development И масштаб здесь вполне оправдан: именно на этом месте полным ходом идет реализация проекта Ellinikon стоимостью девять миллиардов долларов, который, по всей видимости, станет крупнейшим проектом городского развития в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии